Более 600 студентов поучаствовали в городском субботнике в Дубне

Более 600 студентов Дмитровского техникума вышли на субботник в Дубне. Они очистили территорию вокруг образовательного учреждения.

На субботник вышли будущие пожарные, спасатели, повара и медсестры. Они дружно включились в процесс. Первокурсница Милена Мезова отметила, что мусора на газонах немного, но выглядит он неряшливо, поэтому принялась наводить чистоту.

«Если чистота снаружи, то и порядок в голове», — сказала студентка подразделения № 3 Дмитровского техникума Милена Мезова.

Студенты прибрали периметр образовательного учреждения — вокруг корпусов и общежитий. Педагоги отметили, что субботники — элемент трудового воспитания и прекрасная традиция, которая поддерживается в техникуме много лет.

«Почему надо убирать, мы все понимаем. Но, когда убираешь именно ты, будешь совершенно по-другому относиться к чистоте вокруг», — сказала заведующая подразделением № 3 Дмитровского техникума Екатерина Юрова.

Студенты также привели в порядок улицу, на которой располагается Дмитровский техникум.

«Все больше коллективов и организаций подключаются к субботникам в нашем наукограде. Сегодня дружно вышли на уборку студенты дубненского подразделения Дмитровского техникума“. Все отлично поработали! Спасибо!» — поблагодарил глава Дубны Максим Тихомиров.