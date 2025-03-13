Более 600 студентов поучаствовали в городском субботнике в Дубне
Более 600 студентов Дмитровского техникума вышли на субботник в Дубне. Они очистили территорию вокруг образовательного учреждения.
На субботник вышли будущие пожарные, спасатели, повара и медсестры. Они дружно включились в процесс. Первокурсница Милена Мезова отметила, что мусора на газонах немного, но выглядит он неряшливо, поэтому принялась наводить чистоту.
«Если чистота снаружи, то и порядок в голове», — сказала студентка подразделения № 3 Дмитровского техникума Милена Мезова.
Студенты прибрали периметр образовательного учреждения — вокруг корпусов и общежитий. Педагоги отметили, что субботники — элемент трудового воспитания и прекрасная традиция, которая поддерживается в техникуме много лет.
«Почему надо убирать, мы все понимаем. Но, когда убираешь именно ты, будешь совершенно по-другому относиться к чистоте вокруг», — сказала заведующая подразделением № 3 Дмитровского техникума Екатерина Юрова.
Студенты также привели в порядок улицу, на которой располагается Дмитровский техникум.
«Все больше коллективов и организаций подключаются к субботникам в нашем наукограде. Сегодня дружно вышли на уборку студенты дубненского подразделения Дмитровского техникума“. Все отлично поработали! Спасибо!» — поблагодарил глава Дубны Максим Тихомиров.