Более 600 рабочих мест создадут в логистическом центре Солнечногорска

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Крупнейший российский интернет-магазин «ВсеИнструменты.ру» открыл многофункциональный складской логистический комплекс на территории индустриального парка «Чашниково» в Солнечногорске. Благодаря этому в муниципалитете появится более 600 новых рабочих мест.

Новый распределительный центр стал четвертым в Московской области и первым на территории Солнечногорска. Площадь помещений — 110 тысяч квадратных метров, а вместимость — 15 миллионов товаров.

Внутри склада размещены зоны стеллажного хранения с обособленными помещениями для горючих и взрывоопасных товаров в специальном блоке, отдельный офис для курьеров, пункт выдачи и другие помещения. Центр будет обслуживать север и северо-запад Подмосковья и Москву.

На открытии склада побывал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик. Он обсудил с руководством компании сотрудничество.

«Будем активно взаимодействовать в вопросах трудоустройства и кадров. Со стороны администрации мы также готовы оказывать помощь в различных аспектах, таких, например, как согласование фасадных решений. Приятно отметить, что компания социально ориентирована», — отметил Типографщик.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Сейчас на объекте работают порядка 200 человек. В ближайшее время компания планирует увеличить штат втрое. Для работников здесь созданы условия для комфортного труда: две столовые, комнаты отдыха, тренажерный зал, предоставляются соцпакеты.

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