Более 600 новогодних мероприятий проведут в Люберцах до февраля 2025 года

Более 600 мероприятий проведут для детей и взрослых в Люберцах по губернаторской программе «Зима в Подмосковье». Об этом сообщил глава городского округа Владимир Волков.

Новогодние праздники начнутся в округе 1 декабря. В шести парках и сквере поселка Красково торжественно зажгут новогодние ели. В этот же день откроют Центральный каток. С первым днем зимы стартует мастерская Деда Мороза, где будут проводиться мастер-классы и встречи с главным волшебником.

«Для наших жителей и гостей подготовили новогодние представления в учреждениях культуры, выставки, квесты, квизы, народные гулянья в парках, спортивные игры, соревнования по зимним видам спорта, костюмированные катания на льду», — отметил Волков.

Почти три тысячи детей из социально незащищенных групп населения посетят новогодние праздники. Для них организуют 14 елок. Также запланированы 24 представления, более 50 мастер-классов, семь фестивалей и 30 выставок.

Большое шоу «Новогоднее чудо» пройдет во Дворце «Триумф» 26 декабря. Для зрителей выступят профессиональные актеры и вокалисты.

«Со 2 по 8 января в округе стартует ежегодный „Зимний фестиваль“. Тема этого года — „Новогодние традиции“. В рамках фестиваля в 35 дворах, шести парках, на четырех стадионах и трех катках проведут праздники, народные гулянья и соревнования», — пояснил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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