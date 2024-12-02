Более 600 мероприятий проведут зимой в Люберцах

Новый сезон проекта «Зима в Подмосковье» стартовал в Люберцах. В его рамках в муниципалитете проведут свыше 600 событий для взрослых и детей.

Организацией мероприятий уже занимаются ответственные за это учреждения. Например, сотрудники Наташинского и Центрального катков.

Проект «Зима в Подмосковье» стартовал в Люберцах по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Сегодня в Люберцах стартовал зимний сезон. Праздничные мероприятия прошли во всех парках округа. Засияли огни на новогодних елях города и поселков. Огни на главной елке Люберец зажгли вместе с многодетной семьей Плисовых из Октябрьского — глава семьи сейчас находится в зоне проведения СВО, и мы, конечно же, ждем его в родных Люберцах с победой», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Афиша событий есть на официальном сайте муниципалитета.

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