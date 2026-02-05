Более 600 медицинских работников получили компенсацию за аренду жилья в Люберцах

В городском округе Люберцы реализуется масштабная программа поддержки медицинских работников, не имеющих собственного жилья. Они могут получить компенсацию части расходов на аренду квартиры.

Эта социальная инициатива была запущена по предложению губернатора Московской области Андрея Воробьева и быстро стала одной из самых востребованных в регионе. На сегодняшний день ею уже воспользовались 642 сотрудника Люберецкой областной больницы. Параллельно с этим в 2025 году четверо медработников смогли приобрести жилье с помощью программы социальной ипотеки, а семи специалистам по инициативе главы округа Владимира Волкова было предоставлено служебное жилье.

«В этом году семь медицинских работников получили новые служебные квартиры. Мы последовательно расширяем меры поддержки здравоохранения, и они дают результат — в 2025 году в Люберецкую больницу были приняты 611 новых специалистов, из которых 318 — врачи», — заявил Владимир Волков, комментируя эффективность принимаемых мер.

Право на получение компенсации имеют врачи и средний медицинский персонал с высшим или средним специальным образованием, работающие в государственных медицинских учреждениях Подмосковья на полную ставку. Ключевым условием является отсутствие в собственности у заявителя и членов его семьи жилой недвижимости на территории Московской области. Подать заявление на льготу можно в электронном виде через портал государственных услуг Московской области.