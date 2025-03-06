Более 600 килограммов вторсырья собрали на акции во Фрязине

В феврале из Фрязина на переработку отправилось более 600 килограммов вторичного сырья — акцию по раздельному сбору отходов поддержали 118 жителей. Участники собрали свыше 300 килограммов макулатуры, 130 килограммов пластика и 15 килограммов пластиковых крышек, 43 килограмма металла и около одного килограмма фольги, более 34 килограммов пленки, 12 килограммов тетрапака и 32 килограмма других изделий.

Организовали мероприятие волонтеры, во время акции к ним присоединились и добровольцы. Подобные мероприятия проводятся в муниципалитете на регулярной основе. Цель таких акций — привить жителям полезную привычку правильного обращения с отходами и бережное отношение к окружающей среде.

Следующая экологическая акция пройдет 22 марта, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.