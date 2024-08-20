Более 600 килограммов гумпомощи для школьников из Курска собрали в Подольске

В Подольске активно идет благотворительная акция «Доброе дело нашим школьникам», направленная на сбор гуманитарной помощи для детей, жителей Курской области. За первые два дня акции неравнодушные подольчане собрали более 600 килограммов необходимых вещей.

Добровольцы встречают жителей, сортируют собранные вещи и помогают в выгрузке посылок. В Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, жители приносят одежду, обувь, канцелярию, медикаменты, продукты питания и средства личной гигиены.

Организаторы особенно призывают приносить канцтовары: шариковые ручки с синей пастой, простые и цветные карандаши, дневники, пеналы, тетради в клетку и линейки, точилки, ластики, обложки для тетрадей и учебников, подставки для книг, альбомы для рисования, гуашь и акварель, цветную бумагу, кисточки для рисования и рюкзаки.

Также финансовую помощь принимает благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи Подольска».

Акция продлится до 22 августа.

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