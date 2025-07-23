Более 600 домов Подольска получили паспорта готовности к зиме

Подольск присоединился к пилотному проекту по оформлению паспортов готовности многоквартирных домов в цифровом формате. Глава городского округа Григорий Артамонов заявил, что на новый формат работы окончательно планируют перейти в 2026 году.

Управляющие организации должны фиксировать выполненные работы с фотоотчетами в специальной системе. Все подтверждения о ремонте и проверках будут загружаться автоматически, а паспорт готовности сформируется только после того, как нарушения будут устранены.

Во время подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся восстановление температурно-влажностного режима на чердаках и технических этажах, замена и регулировка запорной арматуры, ремонт, промывка и настройка систем отопления, а также гидравлические испытания. Большое внимание уделяют восстановлению теплоизоляции трубопроводов, регулировке входных дверей для поддержания комфортного климата в местах общего пользования, гидроизоляции фундаментов, стен подвалов, цоколей, ремонту кровельных покрытий, проверке дымоходов, вентиляционных каналов и систем газового оборудования.

Управляющими организациями уже оформлены паспорта готовности на 635 многоквартирных домов.