Более 600 детей родились в больнице Солнечногорска в 2025 году

С начала 2025 года в родильном отделении Солнечногорской больницы появились на свет 600 детей. Шестисотым стал младенец — мальчик Герман весом три килограмма 840 граммов и ростом 51 сантиметр.

Медучреждение расширяет спектр услуг и привлекает женщин не только из Солнечногорска, но и из Клина, Зеленограда и Москвы, внедряя современные методики.

«Сейчас мы успешно проводим родоразрешения пациенток с рубцами на матке через естественные родовые пути, а также внедряем сочетанные операции, такие как удаление кист яичников или миоматозных узлов одновременно с кесаревым сечением. Ранее подобные операции не практиковались», — рассказала заведующая акушерским отделением Анна Самко.

Кроме того, с начала года родились четыре двойни, при этом в трех случаях роды проходили естественным путем.

«Рост числа новорожденных в нашем округе — это яркий показатель не только эффективной демографической политики, но и высокого доверия жителей к местной системе здравоохранения», — отметила заместитель главы Ирина Тишина.

В округе сохраняется стабильно растущая рождаемость. Если в 2023 году зарегистрировали 610 малышей, то в 2024-м их число достигло 630. По прогнозу, к концу 2025 года в Солнечногорском роддоме родится около 650 детей.