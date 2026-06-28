Более 600 детей появились на свет в роддоме в Химках с начала 2026 года

В Химкинском родильном доме появились на свет 325 мальчиков и 330 девочек. Осенью 2025 года в учреждении провели капитальный ремонт по Народной программе «Единой России».

Теперь это современный акушерский стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. Будущим мамам доступны вертикальные роды, роды под музыку и партнерские роды — это все бесплатно по полису ОМС.

Главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов рассказал, что родильный дом регулярно проводит дни открытых дверей для будущих мам и пап. В программу входит экскурсия по отделениям, включая родильные блоки, операционные, палаты, отделение реанимации новорожденных и приемное отделение.

Для удобства семей документы на новорожденного оформляют прямо в учреждении. Родители могут выбрать одну из мер поддержки: единовременную выплату 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Заявление заполняют на месте, деньги поступают на карту в течение 10 дней. Набор или выплату получают все граждане России, независимо от дохода и места жительства. При рождении двойни подарок полагается каждому малышу.