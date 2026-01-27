Более 600 человек вышли на уборку снега в Пушкино

Округ столкнулся с последствиями мощного циклона. С самого утра все подразделения коммунальных и дорожных служб переведены в режим усиленной работы.

Глава муниципалитета Максим Красноцветов сообщил, что на улицы округа выведена внушительная группировка сил — более 600 человек и 240 единиц специализированной техники. Работа ведется в соответствии с утвержденным регламентом. Основные усилия сосредоточены на участках с повышенным риском: дороги с интенсивным трафиком и крутые спуски и подъемы, автобусные остановки и подходы к ним. Управляющие компании активно расчищают входные группы многоквартирных домов и внутридворовые проезды.

Помимо тяжелой техники, в арсенале дорожных рабочих задействовано 47 ручных снегоуборщиков, которые позволяют оперативно расчищать узкие тротуары и труднодоступные места, где не может пройти крупногабаритная машина. Максим Красноцветов призвал жителей проявить терпение и с пониманием отнестись к работе коммунальщиков, работающих в непростых метеоусловиях.