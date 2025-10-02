Более 600 человек стали участниками «Национального триатлона» в Красногорске

Фестиваль «Национальный триатлон» проходит в Подмосковье уже седьмой год подряд и с каждым разом объединяет все больше людей. В этом году в спортивном мероприятии участвовало более 600 человек, в том числе и дети из школ-интернатов, детдомов и социальных центров.

Соревнования торжественно открыли традиционным инклюзивным забегом на 400 метров. Дистанцию участники преодолели с 25-метровым флагом России в руках. Все они в итоге получили памятные подарки и дипломы.

«Основная идея проекта — объединить детей с различным состоянием здоровья на платформе спорта и патриотизма. К нам приходят семьями — и дети, и родители, и бабушки с дедушками», — рассказал руководитель благотворительного фонда «Развитие общественно-значимых инициатив» Андрей Гришин.