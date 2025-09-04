Более 600 человек переедут из аварийного жилья в новый дом в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде построили дом на Владимирской улице. Объект возвели по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дом уже поставили на кадастровый учет.

В него переселят 671 человека из 272 аварийных квартир общей площадью 11 тысяч квадратных метров. Речь идет о жильцах домов в Больничном переулке, на улице 1 мая, на Хотьковском проезде, а также на Школьной, Стахановской, Сергиевской, Московской и Клементьевской улицах.

Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья продолжают строить на улице Чайковского в Ступине. В следующем году туда переедут 277 человек. Стройплощадку посетил губернатор Андрей Воробьев. Он пообщался с будущими новоселами и проверил, как идут работы.