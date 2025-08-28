Дом для переселенцев из аварийного жилья продолжают строить на улице Чайковского в Ступине. В следующем году туда переедут 277 человек. Стройплощадку посетил губернатор Андрей Воробьев . Он пообщался с будущими новоселами и проверил, как идут работы.

«По президентской программе мы стараемся переселить всех, кто живет в безнадежно устаревшем жилье. Поэтому мы здесь для того, чтобы убедиться, что дом строится, работы идут в срок», — сказал глава региона.

Новый дом на улице Чайковского планируют достроить к декабрю. После этого специалисты приступят к внутренней отделке, а в конце первого полугодия 2026-го начнется выдача ключей. Всего для переселенцев администрация округа закупит 154 квартиры.