Из бараков — в новостройку. Дом для переселенцев из аварийного жилья достроят в Ступине в 2025 году
Андрей Воробьев: еще 277 жителей аварийных домов Ступина переедут в новостройки
Дом для переселенцев из аварийного жилья продолжают строить на улице Чайковского в Ступине. В следующем году туда переедут 277 человек. Стройплощадку посетил губернатор Андрей Воробьев. Он пообщался с будущими новоселами и проверил, как идут работы.
«По президентской программе мы стараемся переселить всех, кто живет в безнадежно устаревшем жилье. Поэтому мы здесь для того, чтобы убедиться, что дом строится, работы идут в срок», — сказал глава региона.
Новый дом на улице Чайковского планируют достроить к декабрю. После этого специалисты приступят к внутренней отделке, а в конце первого полугодия 2026-го начнется выдача ключей. Всего для переселенцев администрация округа закупит 154 квартиры.
«Ступино известно тем, что здесь много промышленных современных предприятий. Компании ищут специалистов, рабочие места есть, и нам нужно строить новое качественное жилье, в том числе там, где раньше располагались бараки», — добавил губернатор.
Стройготовность дома уже превысила 70%. Сейчас там трудятся 76 человек. На первых этажах здания откроют магазины и объекты сферы услуг. Во дворе будет парковка, детские и спортивные площадки, а также беседки и скамейки.
В программу расселения вошли 28 домов. Это более тысячи человек. Помимо дома на улице Чайковского, для них закупили 18 квартир на улице Горького. Еще 23 собственника получили выкупную стоимость жилья и 34 — сертификаты. При помощи такого документа они смогут приобрести недвижимость в любом уголке Подмосковья.
В будущем администрация закупит еще 200 квартир в Юго-Западном микрорайоне и поселке Михнево. Благодаря этому к концу 2028 года программу переселения в Ступине завершат.