Более 60% жителей США выступили против сокращений в сфере здравоохранения

Свыше 60% американцев выступают против масштабных сокращений сотрудников и бюджета в сфере здравоохранения, которые проводит администрация президента Дональда Трампа. Это следует из результатов опроса некоммерческой организации Kaiser Family Foundation .

Согласно опросу, 61% опрошенных не поддерживают сокращение персонала и финансирования федеральных программ здравоохранения, таких как Medicare, Medicaid, Службу социального обеспечения и другие. Также 54% считают, что сокращения зашли слишком далеко, 31% назвали их допустимыми, а 14% проголосовали за то, что этого недостаточно.

Опрос проводили онлайн и по телефону среди 1,3 тысячи взрослых американцев с 8 по 15 апреля.

Ранее сенат США поддержал «сокрушительные» санкции против России. Новый проект также подразумевает введение пошлин в размере 500% на импорт из стран, закупающих российскую нефть, нефтепродукты, газ, уран и другие товары.