Более 60 тысяч вишневых деревьев высадили в фермерском хозяйстве в Коломне

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Екатерининские сады» за три года высадили 66 тысяч саженцев вишни и черной смородины. Так, в Коломне возрождают культуру выращивания садов.

Хозяйство было основано в Коломне в 2021 году. В первый год рабочик высадили восемь тысяч саженцев. К 2024 году — уже 66 тысяч штук.

По словам главы «Екатерининских садов» Екатерины Киртока, полное плодоношение дерева произойдет только на пятый год. Но уже сейчас здесь собирают первые урожаи ягод.

Проект реализуют благодаря гранту правительства Подмосковья в размере три миллиона рублей.

Кроме того, в Коломне уже открыли школу фермеров. Идея принадлежит Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».