Более 60 тысяч человек посетили парки Ленинского округа в новогодние дни

В новогодние и рождественские праздники парки и лесопарки Ленинского городского округа посетили более 60 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

По словам представителей администрации, жители и гости округа приходили в парки, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, покататься на лыжах или коньках, а также просто прогуляться на свежем воздухе. С 1 по 9 января наибольшей популярностью пользовались Центральный, Расторгуевский и Тимоховский парки, а также лесопарки «Апаринки» и «Высота».

Наиболее посещаемыми событиями стали игровая программа «Сказки водят хоровод», прошедшая 2 января, и мероприятие «Рождественские узоры» 7 января. Оба события состоялись в лесопарке «Высота», где на протяжении всех каникул работала резиденция Деда Мороза. Здесь проводились творческие мастер-классы, показы новогодних фильмов и другие активности.

Директор «Парка культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов отметил, что за праздничные дни в парках округа прошло более 20 культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Кроме того, в лесопарках «Апаринки» и «Высота» были оборудованы освещенные лыжные трассы и пункты проката спортивного инвентаря.

Напомним, ранее стало известно, что около 3,5 тысячи жителей бесплатно посетили ледовое шоу Ильи Авербуха, организованное в Ленинском округе.