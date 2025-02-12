Более 60 школьников приняли участие в первенстве по дзюдо в Воскресенске

Окружное первенство по дзюдо состоялось в Воскресенске. Его участниками стали спортсмены от семи до 14 лет.

Свой опыт юным спортсменам на мероприятии передавала мастер спорта по дзюдо и самбо Мария Алимханова. Ранее спортсменка входила в сборную России и отстаивала честь страны на международном уровне.

«Цель — чтобы дети и родители ушли довольные. И опять же подготовиться к новым стартам и идти вперед»», — сказала главный судья Открытого первенства городского округа Воскресенск по дзюдо Мария Алимханова.

За победу поборолись 60 начинающих дзюдоистов. Это не только спортсмены из Воскресенска, но и участники из Егорьевска и Коломны. За ребят болели их родители.

«Что помогает побеждать спортсмену? Верить в себя, сила. Сила не решает. Если будешь верить в себя — будешь выигрывать», — поделился участник первенства Иван Ковалев.

Ранее мы также рассказывали о том, что пловчиха из Воскресенска завоевала две медали на всероссийских соревнованиях.