Пловчиха из Воскресенска завоевала две медали на всероссийских соревнованиях

В Казани завершились всероссийские соревнования по плаванию Madwave Classic, которые собрали сильнейших спортсменов со всей страны. Эти престижные старты стали настоящим триумфом для воспитанницы воскресенской «Академии спорта» Екатерины Приймаченко, которая продемонстрировала высокий уровень мастерства и целеустремленности.

Екатерина уверенно завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров брассом, показав отличную технику и скорость. Этот результат стал подтверждением ее упорной работы и таланта, а также высоким достижением для всей команды «Академии спорта».

Помимо золота, она также стала бронзовым призером в дисциплине 200 метров на спине. Соревнования на этой дистанции были напряженными, но воскресенская спортсменка смогла достойно выступить и подняться на пьедестал почета. Тренеры «Академии спорта» отметили, что эти результаты стали плодом многолетних тренировок и серьезной подготовки Екатерины.

Соревнования Madwave Classic традиционно привлекают внимание благодаря высокому уровню организации и сильному составу участников. Победа Екатерины Приймаченко стала важным событием для Воскресенска.