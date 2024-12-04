Более 60 садоводческих товариществ газифицируют в Одинцове в 2025 году

В Одинцовском городском округе 64 садоводческих товарищества обеспечат газом по программе «Социальная газификация». Теперь собственники участков должны подать индивидуальные заявки на подключение своих домов.

Список товариществ, которые попали в программу, представили на еженедельной встрече под руководством главы округа Андрея Иванова 3 декабря. На следующем этапе владельцы садов должны подать индивидуальные заявки на подключение газа. Для участия в программе дом должен быть официально зарегистрирован как жилое помещение.

Так, например, в 2025 году планируют провести газ в товариществе «Росинка», которое расположено в деревне Иславское. Оттуда уже поступили 14 обращений на подключение ресурса.

«Сейчас „Росинка“ у нас идет как пилотный проект, а далее мы ждем заявок от остальных 63 товариществ. Заявки у нас — это основная проблема в садоводческих товариществах: их не подают, потому что дома не зарегистрировали должным образом, они стоят, но без документов», — подчеркнул Михаил Коротаев.

Он также добавил, что приоритетность подключения зависит от количества поданных заявок от садового некоммерческого товарищества.

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