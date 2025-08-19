Более 60 подъездов отремонтируют в Наро-Фоминске по программе губернатора

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

В Наро‑Фоминском округе ведут ремонт 64 подъездов в рамках программы «Мой подъезд», которую инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Работы уже приносят видимый эффект.

Один из обновленных подъездов — в доме № 259 в поселке Калининец: стены выкрашены в светлые тона, а на первом этаже уложена новая плитка.

Ход капитального ремонта вместе с депутатом Мособлдумы, членом фракции «Единая Россия» Александром Барановым и жильцами осмотрел глава округа Роман Шамнэ. По его словам, преобразования стали возможны прежде всего благодаря инициативе самих жителей — они поддержали капремонт на общем собрании собственников, после чего управляющая компания внесла объект в областную программу.

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Обновленным подъездом пользуются более 100 жильцов девятиэтажки. Это один из трех подъездов в доме: работы во втором уже начаты, затем приступят к третьему.

После завершения ремонтов внутри жители планируют привести в порядок фасад; голосование по капремонту облицовки дома впервые проведут в новом онлайн‑формате, что, как ожидается, повысит вовлеченность собственников и снизит риск нарушений.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте