Более 60 подъездов отремонтируют в Наро-Фоминске по программе губернатора

В Наро‑Фоминском округе ведут ремонт 64 подъездов в рамках программы «Мой подъезд», которую инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Работы уже приносят видимый эффект.

Один из обновленных подъездов — в доме № 259 в поселке Калининец: стены выкрашены в светлые тона, а на первом этаже уложена новая плитка.

Ход капитального ремонта вместе с депутатом Мособлдумы, членом фракции «Единая Россия» Александром Барановым и жильцами осмотрел глава округа Роман Шамнэ. По его словам, преобразования стали возможны прежде всего благодаря инициативе самих жителей — они поддержали капремонт на общем собрании собственников, после чего управляющая компания внесла объект в областную программу.