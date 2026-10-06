Более 60 педагогов получили награды ко Дню учителя в Ленинском округе

Торжественное мероприятие состоялось 5 октября в Видновской школе № 7. В зале собрались педагоги, воспитатели, работники дополнительного образования, ветераны педагогического труда, представители администрации и духовенства.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что учитель — это призвание, и поблагодарил педагогов за труд, терпение и веру в детей.

«Сегодня мы говорим спасибо тем, кто хранит традиции и смело пробует новое, кто учит не только предмету, но и человечности», — подчеркнул он.

В праздничный день для педагогов выступили вокальные и хореографические коллективы, а завершился вечер финальным номером «Мы будем жить!». Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов педагогического труда.

Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено Сергею Фомичеву, педагогу дополнительного образования из Центра детского творчества «Импульс».

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации награждены три педагога. Знаком главы муниципалитета «За личный вклад в развитие округа» награждены Елена Загвозкина, Елена Полякова и Александра Рахвальская.

С праздником педагогов также поздравили заместитель председателя Совета депутатов Валерий Черников, иерей Николай Шапорев и начальник управления образования Наталия Киселева.