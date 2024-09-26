Более 60 обращений жителей Мытищ рассмотрели на выездном приеме администрации

В Мытищах продолжается успешная практика проведения выездных администраций. Очередная встреча состоялась во Дворце культуры «Яуза», где глава городского округа Юлия Купецкая, ее заместители, председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов и руководители профильных управлений приняли 47 жителей.

На встрече рассмотрели 61 вопрос, в основном касающихся земельных тем, состояния дорог и благоустройства. Некоторые проблемы удалось решить на месте, остальные взяты на контроль для дальнейшего рассмотрения.

Все вопросы были зафиксированы, и руководство муниципалитета обещает держать жителей в курсе их решения. Информация о дате и месте следующей встречи будет опубликована в социальных сетях, так что следите за анонсами!

Если у вас остались нерешенные вопросы или вы хотите поделиться своими пожеланиями и отзывами о формате «выездной администрации», пожалуйста, заполните анкету обратной связи по ссылке. Это поможет сделать встречи еще более продуктивными и полезными для всех жителей округа.

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