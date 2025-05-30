Более 60 незаконных торговых объектов демонтировали в Люберцах с начала года

В городском округе Люберцы с начала 2025 года убрали свыше 60 незаконных нестационарных торговых точек. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Причиной демонтажа стали нарушения, выявленные специалистами Управления потребительского рынка, услуг и рекламы в ходе регулярных проверок. Владельцам были направлены предписания, однако они не устранили недостатки в установленный законом срок.

«Порядок в сфере торговли — это безопасность, честная конкуренция и комфорт для жителей. Поэтому по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжаем масштабную системную работу в этом направлении. С начала года демонтировано 65 несанкционированных нестационарных торговых объектов. На днях был также устранен самовольно установленный демонстрационный щит в Октябрьском», — отметил Владимир Волков.

За последние два года в Люберцах обнаружили и ликвидировали более 270 незаконных нестационарных торговых объектов.

До конца 2025 года планируется убрать еще свыше 100 таких несанкционированных точек.