Более 60 незаконных объектов ликвидировали в Подольске в 2024 году

В Подольске в 2024 году снесли более 60 объектов незавершенного строительства, самовольных и аварийных зданий. Это позволило местным властям перевыполнить план более чем вдвое.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что сейчас в работе находится около 100 строений, часть из них будет демонтирована уже в 2025 году. После будет рассмотрен вопрос возможности благоустройства освобожденных территорий.

Он подчеркнул, что работа по выявлению незаконных построек на территории округа продолжится. «Некоторые собственники действуют по принципу: сначала строим, потом оформляем. Это неприемлемо для нашего округа. Мы обратимся за поддержкой к прокуратуре», — добавил Артамонов.

Кроме того, в 2024 году завершилось строительство трех объектов. Среди них ремонтно-складская база на Домодедовском шоссе, 45, многоквартирный дом в ЖК «Бородино» на Тарутинском проезде, 1, корпус 1, а также производственное здание в микрорайоне Климовск. Все они уже введены в эксплуатацию.