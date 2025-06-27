Более 60 нарушений выявили с помощью ИИ во дворах Ленинского округа

Пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для борьбы с нарушениями правил парковки и утилизации мусора стартовал в девяти округах Подмосковья, в том числе в Ленинском. Таким образом с начала года в муниципалитете удалось установить и привлечь к ответственности свыше 60 человек.

Искусственный интеллект подключили к камерам видеонаблюдения системы «Безопасный регион» на всей территории округа. Фиксируются такие нарушения, как стоянка автомобиля, создающего помехи проезду спецтехники, и несанкционированный сброс крупногабаритного мусора в емкости для бытовых отходов. ИИ определяет нарушение, если машина стоит более 10 минут у контейнерной площадки или на пути следования мусоровоза, мешая его проезду. Госномер автомобиля фиксируется, автоматически направляется запрос в Госавтоинспекцию, после чего сотрудники устанавливают владельца транспортного средства и выписывают штраф.

С начала текущего года к ответственности привлекли более 60 человек, а число самих нарушений снизилось на 40%. В ближайшей перспективе таким образом планируется отслеживать также парковку на тротуаре, газоне, детских площадках и зонах отдыха.

В рамках проекта «Чистая территория» в Подмосковье установлено более 66 тысяч видеокамер, оборудованных искусственным интеллектом, которые будут выявлять 14 видов нарушений во дворах и на улицах региона.