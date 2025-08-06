Более 60 нарушений утилизации отходов выявили в Люберцах за 2 квартал 2025 года

В Люберцах зафиксировали 64 случая несанкционированного сброса отходов в поселках Малаховка и Красково. Всех нарушителей удалось установить с помощью видеокамер.

В Малаховке и Краскове системой видеонаблюдения «Безопасный регион» оборудованы более 90% контейнерных площадок.

«За II квартал 2025 года было выявлено 64 правонарушения, сумма наложенных штрафов составила 320 тысяч рублей — это почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил руководитель территориального управления «Малаховка — Красково» Павел Максимкин.

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят рейды на контейнерных площадках. Они пресекают незаконный сброс строительных отходов. Собственников автомобилей привлекают к административной ответственности, а транспортное средство эвакуируют на штрафстоянку.

В поселках Люберец продолжается модернизация контейнерных площадок. В Малаховке в 2025 году обновили три таких территории, а до конца года планируют привести в порядок еще 15.