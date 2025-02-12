Более 60 мероприятий ко Дню защитника Отечества проведут в Солнечногорске

В Солнечногорске начали подготовку к празднованию Дня защитника Отечества. Торжественные мероприятия обсудили на общегородском совещании с главой городского округа Константином Михальковым.

«В этом году, который объявлен Годом защитника Отечества, мы хотим выразить особую благодарность каждому, кто стоит на страже нашей безопасности. В этот праздник мужества, чести и памяти, концерты пройдут во всех домах культуры округа, и, конечно, мы навестим наших уважаемых ветеранов. Для бойцов выступят артисты и творческие коллективы Солнечногорска», — отметил Константин Михальков.

Одним из ведущих мест станет Культурно-досуговый центр «Тимоново». На его сцене с патриотическими номерами выступят заслуженный артист России Сергей Куприк и знаменитая певица Виктория Цыганова.

Кроме того, на совещании обсудили празднование Международного женского дня и Масленицы. Главные проводы зимы устроят вокруг стадиона «Металлург».

Гостей будут ждать народные гуляния, мастер-классы и традиционные лакомства, а в «блинную неделю» молодежь и участники проекта «Активное долголетие» напекут угощения для военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию в госпиталях.

В марте список мероприятий не меньше: для женщин подготовят особые поздравления, в том числе общеобластного формата.