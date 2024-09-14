Более 60 маскировочных сетей для нужд СВО изготовили пенсионеры в Озерах

Активисты Озерского отделения Союза пенсионеров Подмосковья в августе сплели 62 маскировочные сети цвета хаки. Их передадут в приграничные районы Курской области.

Активистка Раиса Комарова рассказала, что все участники трудятся без устали и на эмоциональном подъеме. Она поблагодарила всех людей, кто в свое свободное время приходил плести сети.

Теперь в планах заняться плетением сетей в осенней и зимней расцветках. Местные представители бизнеса уже передали волонтерам 20 основ для сетей общей площадью 360 квадратных метров и другие важные материалы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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