Более 60 коммунальных машин вывели на обработку дорог от наледи в Подольске

В связи с ухудшением погодных условий в Подольске началась усиленная обработка дорог и общественных пространств от наледи. На улицы города вышли порядка 90 сотрудников и 58 единиц техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики.

Рабочие делают все возможное для обеспечения комфортного и безопасного передвижения жителей. Особое внимание уделяется очистке тротуаров, пешеходных зон, парковок, проездов и остановочных павильонов. В первую очередь обрабатываются подходы к социально значимым объектам — школам, больницам и детским садам.

Так, за первый день работ коммунальные службы обработали песко-соляной смесью 180 километров дорог и очистили от снега и наледи 40 километров территорий.

Напомним, жители города могут оставить заявку на уборку снега или обработку двора по телефону горячей линии: 8 (495) 663-99-99. Также можно обратиться в управляющие организации, которые ответственны за уборку в конкретных районах.