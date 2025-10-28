Более 60 км дорог отремонтировали в Сергиево-Посадском округе в 2025 году

Масштабные работы по обновлению дорожного покрытия в текущем году выполнили на территории городского округа. В порядок привели дороги не только в Сергиевом Посаде, но и в Хотькове, Краснозаводске, Пересвете и других населенных пунктах.

Всего было отремонтировано более 60 километров дорог. На 12 участках региональных трасс, ведущих в деревни Зубцово, Плотихино, Марьино и села Глинково, Сватково, Иудино, заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили или отсыпали обочины, нанесли разметку.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова рассказала, что модернизировали также порядка 45 муниципальных дорог. Общая протяженность обновленных участков составила свыше 25 километров.

«Работы продолжаются на двух улицах в Сергиевом Посаде — это Черниговская и Гефсиманская. Здесь подрядчик нарушил сроки по контракту, мы уже применили к нему штрафные санкции», — сообщила руководитель муниципалитета.

Кроме того, в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» капитально отремонтировали мосты через реки Воря и Торгоша.