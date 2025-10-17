Более 60 километров дорог отремонтировали в Истре в 2025 году

В этом году план по ремонту дорог в городском округе стал рекордным — в него вошли 66 участков. В сумме их длина составила более 60 километров, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

В городе Истра привели в порядок 10 участков. Среди них шесть — на муниципальных дорогах: улица Центральная — улица Шоссейная, улица Вторая Первомайская, улица Щеголева, улица Безымянный проезд, улица Ленина и улица Рабочая. Также обновили четыре участка на региональных дорогах: улица Босова, улица Юбилейная, Истра — Вельяминово — Давыдовское и Волоколамское шоссе 35,5 — 95,4.

Отметим, что за период с 2020 по 2025 годы в муниципальном округе Истра отремонтирован 281 участок как муниципального, так и регионального значения, или 195,6 километра дорог. При этом на основе анализа запросов жителей в 2025 году уже составлен план ремонта на следующий год.