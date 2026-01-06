Более 60 юных самбистов начали подготовку к соревнованиям в Люберцах

Тренировочные сборы для спортсменов 10-12 лет стартовали 4 января в спортивной школе Олимпийского резерва «Союз». Они продлятся неделю.

Более 60 воспитанников спортивной школы «Союз» и Федерации самбо Люберец приступили к интенсивным занятиям. Сборы проходят на базе школы в Дзержинском.

«Несмотря на праздники, наши спортсмены не потеряли форму. Эти сборы — подготовка к ответственным стартам. Ребята готовы бороться, но надо поработать над техникой», — сообщил тренер СШОР Ислам Натов.

По его словам, часть спортсменов сейчас тренируется на выездных сборах в Твери и Москве.

Сборы являются подготовкой к первенству Московской области. 17 января самбисты 2011–2012 годов рождения выступят в Люберцах, а их старшие товарищи в этот же день поборются за медали на первенстве области по дзюдо в Орехово-Зуеве.