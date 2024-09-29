Более 60 юных пациентов приняли врачи детского центра Рошаля в Истре

Специалисты Детского клинического центра имени Леонида Рошаля приехали из Красногорска в городской округ Истра. Они осмотрели более 60 маленьких пациентов.

Чтобы горожане могли вовремя получить необходимую медицинскую помощь, врачи сделали ее более доступной и комфортной. Команда высококвалифицированных специалистов из Детского клинического центра имени Леонида Рошаля приняла в Истре свыше 60 юных пациентов. Ребят осмотрели и проконсультировали офтальмолог, кардиолог и врач ультразвукового исследования сердца. Некоторых детей после обследования госпитализировали в центр или направили на амбулаторный прием.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Детский клинический центр имени Леонида Рошаля оснастили самой современной техникой.

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