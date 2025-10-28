Более 60 яблонь посадят на набережной в Дубне

Более 60 молодых яблонь морозостойких плодоносных сортов посадят на Комсомольской и Менделеевской набережных. Саженцы вырастили в Нижегородском питомнике и подготовили к климату северного Подмосковья.

Новые яблони выращивают взамен старых. Предыдущие заболели бактериальным раком плодовых деревьев, что могло привести к заражению соседних насаждений. Поэтому приняли решение заменить яблонями того же возраста — 5-7 лет.

«На Менделеевской набережной мы не заменяем, а дополняем, замена произойдет в будущем, когда подрастут яблони, которые мы посадили сегодня», — поясняет главный агроном питомника «Мастера сада» Александр Дыхныч.

Есть как ранние, так и поздние яблони плодоносных сортов — мельба, коричное полосатое, богатырь.

«Проводим эти важные работы к 70-летию Дубны. Яблоневая аллея — наше достояние и наследство от первых поколений дубненцев! Будем вместе хранить его и оберегать», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Всего на Комсомольской и на Менделеевской набережных в эти дни будет высажено более 60 яблонь.