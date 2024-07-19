Более 60 грибников заблудились в лесах Подмосковья с начала года

Более 60 человек заблудились в лесах Подмосковья с начала года. О том, как проходят поиски грибников, в интервью Юлии Минаковской рассказал заместитель директора Ступинского филиала «Мособллес» Виталий Вишневский. Он также дал несколько ценных советов тем, кто собирается за грибами и ягодами.

«Теряются все: от малых детей до стариков. Но чаще всего искать приходится тех, кому за 60. Молодой человек зашел в лес, у него есть силы и энергия. У людей старшего поколения, бывает, просто не хватает сил, к тому же возникает паника», — говорит Вишневский.

Чтобы помочь сориентироваться в лесу, Комлесхоз Подмосковья запустил проект по установке лавок-навигаторов. Их уже более 900 штук в лесах региона, и каждая указывает направление на ближайший населенный пункт.

Виталий Вишневский рассказал, что работа по поиску заблудившихся не является прямой обязанностью лесничих, но на деле именно они помогают найти людей, потому что лучше всех знают территорию. Специалист дал советы тем, кто отправляется за грибами и ягодами в чащу.

«Если заблудились — не паниковать! Когда бы это ни происходило, зимой или летом, главное — не паниковать. При панике человек теряется и не может адекватно понимать, где он находится, что ему делать. Если есть мобильная связь, тут же звоните „112“. Не надо стесняться создать проблемы полиции или лесникам — ничего страшного. Выйдем, поищем. Внимательно запоминайте, что вокруг вас. Если есть здоровье двигаться, есть компас и карта, идите в сторону крупных населенных пунктов. Как минимум рано или поздно встретится просека или ЛЭП, по которым можно выйти к людям», — сказал Виталий.

По словам специалиста, когда лесничество ухожено, человек увидит лавку-навигатор или просеку. Это признаки обитаемости леса. Как минимум здесь ходит лесник, и в беде не оставят. Именно в таких лесах меньше всего теряются люди, а многие заблудившиеся в итоге выходят сами.

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