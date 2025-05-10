Более 60 флагов городов-героев и воинской славы разместили на доме в Подольске

В микрорайоне Климовск города Подольск жители украсили свои балконы более чем 60 флагами городов-героев и городов воинской славы. На переходных балконах дома № 11 по улице Генерала Смирнова к празднованию Дня Великой Победы разместили 60 флагов, символизирующих эти города.

На самом верхнем этаже поднят 61-й флаг — копия Знамени Победы.

Рядом с домом находится сад камней Памяти и Славы, где установлены массивные камни из городов воинской славы. Недавно туда добавили камни из Мелитополя и Мариуполя, и теперь их количество достигло 60. Количество вывешенных на балконах флагов соответствует числу камней в саду.

В День Победы активисты микрорайона организовали для детей и подростков викторину «Победа», по итогам которой участники получили призы — имбирные пряники с изображениями гербов городов-героев и воинской славы. Перед награждением победителей провели экскурсию по саду камней Памяти и Славы с рассказом о каждом камне.

В завершение мероприятия все вместе исполнили песню «День Победы» и потанцевали под музыку 1940-х годов.