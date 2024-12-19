Более 60 детей в Подольске получат подарки благодаря акции «Елка желаний»
В Подольске продолжается добрая традиция новогодних чудес: 62 ребенка получат подарки в рамках акции «Елка желаний». Инициатива, организованная местным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия», направлена на исполнение новогодних мечт юных жителей города.
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, депутат Московской областной думы Павел Максимович, председатель Совета депутатов Алексей Никулин, а также муниципальные депутаты и сотрудники администрации лично сняли записки с пожеланиями детей с праздничной елки. Среди исполненных желаний — велосипеды, самокаты, снегокаты, игровые кресла, очки виртуальной реальности и другие подарки.
«Принял участие в одной из самых добрых новогодних акций — „Елке желаний“. В этом году выпала честь осуществить мечты семи детей из семей наших военнослужащих. В своих открытках ребята попросили самокат, велосипед, снегокат, набор игрушек, рюкзак, очки виртуальной реальности, игровое кресло — все это каждый ребенок получит уже в самое ближайшее время. Важно, чтобы дети продолжали верить в чудо, а мы обязательно сделаем все, чтобы оно осуществилось», — отметил Григорий Артамонов.
Подарки предназначены детям участников специальной военной операции, из многодетных семей и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Среди сюрпризов — планшеты, смартфоны, конструкторы, наушники и многое другое.
Напомним, что акция «Елка желаний» проводится с 2018 года и уже стала доброй традицией. Она дарит детям не только радость от исполнения желаний, но и веру в новогодние чудеса.