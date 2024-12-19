Более 60 детей в Подольске получат подарки благодаря акции «Елка желаний»

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, депутат Московской областной думы Павел Максимович, председатель Совета депутатов Алексей Никулин, а также муниципальные депутаты и сотрудники администрации лично сняли записки с пожеланиями детей с праздничной елки. Среди исполненных желаний — велосипеды, самокаты, снегокаты, игровые кресла, очки виртуальной реальности и другие подарки.

«Принял участие в одной из самых добрых новогодних акций — „Елке желаний“. В этом году выпала честь осуществить мечты семи детей из семей наших военнослужащих. В своих открытках ребята попросили самокат, велосипед, снегокат, набор игрушек, рюкзак, очки виртуальной реальности, игровое кресло — все это каждый ребенок получит уже в самое ближайшее время. Важно, чтобы дети продолжали верить в чудо, а мы обязательно сделаем все, чтобы оно осуществилось», — отметил Григорий Артамонов.

Подарки предназначены детям участников специальной военной операции, из многодетных семей и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Среди сюрпризов — планшеты, смартфоны, конструкторы, наушники и многое другое.

Напомним, что акция «Елка желаний» проводится с 2018 года и уже стала доброй традицией. Она дарит детям не только радость от исполнения желаний, но и веру в новогодние чудеса.