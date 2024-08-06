Более 60 человек присоединились к акции «Чистый берег» в Богородском округе
Экоакция «Чистый берег» прошла у Кудиновского карьера в Богородском округе. На уборку вышли более 60 человек — жители, волонтеры, общественники и экоактивисты.
Участники акции прошли более двух километров и собрали почти 20 кубометров мусора. Территория карьера стала чище. Экоактивисты призвали всех беречь природу и убирать за собой мусор.
«Стеклянная бутылка, к примеру, 1000 лет разлагается. Хочется, чтобы люди разумно потребляли, не брали лишнего, старались это все перерабатывать и, естественно, убирали за собой», — сказала координатор экологического движения «Раздельный сбор» Анастасия Майрушкина.
Экоакция была организована по Богородского отделения Всероссийского общества охраны природы. В следующий раз волонтеры планируют навести порядок в Электроуглях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».