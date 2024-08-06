Более 60 человек присоединились к акции «Чистый берег» в Богородском округе

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Экоакция «Чистый берег» прошла у Кудиновского карьера в Богородском округе. На уборку вышли более 60 человек — жители, волонтеры, общественники и экоактивисты.

Участники акции прошли более двух километров и собрали почти 20 кубометров мусора. Территория карьера стала чище. Экоактивисты призвали всех беречь природу и убирать за собой мусор.

«Стеклянная бутылка, к примеру, 1000 лет разлагается. Хочется, чтобы люди разумно потребляли, не брали лишнего, старались это все перерабатывать и, естественно, убирали за собой», — сказала координатор экологического движения «Раздельный сбор» Анастасия Майрушкина.

Экоакция была организована по Богородского отделения Всероссийского общества охраны природы. В следующий раз волонтеры планируют навести порядок в Электроуглях.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа/Телеканал «360»
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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