Более 60 человек присоединились к акции «Чистый берег» в Богородском округе

Экоакция «Чистый берег» прошла у Кудиновского карьера в Богородском округе. На уборку вышли более 60 человек — жители, волонтеры, общественники и экоактивисты.

Участники акции прошли более двух километров и собрали почти 20 кубометров мусора. Территория карьера стала чище. Экоактивисты призвали всех беречь природу и убирать за собой мусор.

«Стеклянная бутылка, к примеру, 1000 лет разлагается. Хочется, чтобы люди разумно потребляли, не брали лишнего, старались это все перерабатывать и, естественно, убирали за собой», — сказала координатор экологического движения «Раздельный сбор» Анастасия Майрушкина.

Экоакция была организована по Богородского отделения Всероссийского общества охраны природы. В следующий раз волонтеры планируют навести порядок в Электроуглях.