Более 60 человек приняли участие в донорской акции в Мытищах

Выездной день донора, организованный медицинской бригадой Московского областного центра крови, прошел во Дворце культуры «Яуза». Предварительная запись составила более 60 человек, однако фактически пришло гораздо больше участников.

Перед сдачей крови все желающие прошли медицинский осмотр и, при отсутствии противопоказаний, были допущены к донации. Специалист по связям с общественностью областного центра крови Ирина Алексенко подметила, что акция в Мытищах вызвала значительный интерес у местных жителей.

Жительница Мытищ Милена Хачатрян поделилась своими впечатлениями от первой сдачи крови и отметила высокий уровень организации мероприятия.

«С момента прибытия чувствуется забота: дружелюбный персонал интересуется самочувствием, оказывает поддержку, следит за тем, чтобы пациенты не оставались голодными перед процедурой и при необходимости предлагает перекус. Врачи постоянно контролируют процесс забора крови. Такое внимание и забота очень ценны», — сказала Милена Хачатрян.