Более 6 тысяч жителей Воскресенска присоединились к «Активному долголетию»

Представителей старшего возраста приглашают стать участниками проекта «Активное долголетие». В Воскресенске к программе уже присоединились 6400 человек.

Долголеты могут найти занятие по душе, посещая творческие кружки, спортивные секции и разнообразные экскурсии. Дважды в неделю в Воскресенске проводят занятия по китайскому языку. На них знакомят не только с основами фонетики, но и с культурой Поднебесной.

Для участников «Активного долголетия» также проводят курсы компьютерной грамотности, обучающие семинары «PRO ЖКХ» и многое другое.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже шесть лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий. Все занятия и экскурсии проводятся бесплатно. Присоединиться к проекту могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.