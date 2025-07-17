Более 6 тысяч жителей Воскресенска присоединились к «Активному долголетию»

Представителей старшего возраста приглашают стать участниками проекта «Активное долголетие». В Воскресенске к программе уже присоединились 6400 человек.
Долголеты могут найти занятие по душе, посещая творческие кружки, спортивные секции и разнообразные экскурсии. Дважды в неделю в Воскресенске проводят занятия по китайскому языку. На них знакомят не только с основами фонетики, но и с культурой Поднебесной.
Для участников «Активного долголетия» также проводят курсы компьютерной грамотности, обучающие семинары «PRO ЖКХ» и многое другое.
Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже шесть лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий. Все занятия и экскурсии проводятся бесплатно. Присоединиться к проекту могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
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