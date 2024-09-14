Более 6 тысяч саженцев высадили в Химках в рамках экологической акции

В деревне Брехово в городском округе Химки состоялась экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», в рамках которой жители поселения высадили более шести тысяч саженцев сосны и ели. В мероприятии также принял участие депутат Совета депутатов городского округа Химки Алексей Федоров.

Сотни химчан вместе с сотрудниками комитета лесного хозяйства пришли озеленить свой округ. Администрация Химок организовала выдачу необходимого инвентаря.

«Химки каждый год принимают участие в этой акции. Я хочу поблагодарить всех активных жителей, которые к нам присоединились. С каждым годом участников становится всё больше. Сегодня мы видим, что тот лес, который мы сажали в прошлом, уже подрос. Сегодня тут гуляют и отдыхают люди», — отметил Алексей Федоров.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что подобные экологические акции проводятся в Химках и по всему региону дважды в год — весной и осенью. Жители не только высаживают деревья, но и убирают мусор и неликвидную древесину. Главная цель мероприятий — повышение экологического благополучия лесов, парков, скверов и пригородных территорий, а также воспитание у населения бережного отношения к природе.

Напомним, что в Подмосковье акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» продлится до 29 сентября. Она охватит 20 лесных участков и более 370 муниципальных площадок. Общая площадь лесных массивов, на которых высадят более 37 тысяч сеянцев сосны и ели, превысит 54 гектара.

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