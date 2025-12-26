Более 6 тысяч операций провели в Центре охраны детства в Люберцах в 2025 году

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах помогли 11 тысячам детей в 2025 году. Они провели более шести тысяч операций.

В учреждении отметили, что коллективу удалось превзойти предыдущие показатели.

«Расширились возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Эти успехи — результат слаженной работы всего коллектива, активного внедрения современных медицинских протоколов и технологий, а также всесторонней поддержки правительства Московской области», — отметил главный врач центра Александр Григорьев.э

Новое оборудование закупили для повышения качества экстренной помощи. В течение 2025 года ввели в эксплуатацию 153 единицы медицинской техники. Ключевым приобретением стал современный реанимобиль, который значительно повысил мобильность и возможности службы реанимации и интенсивной терапии.

В центре планируют развить стационар, расширить спектр услуг и создать комфортные условия для маленьких пациентов.