Более 6 тысяч гостей приняли участие в Масленице в Ленинском округе

Более 6 тысяч гостей собрала главная Масленица России в музее-заповеднике «Горки Ленинские» подмосковного Ленинского городского округа. Центральным событием праздника, прошедшего в минувшие выходные, стало сожжение самого высокого масленичного чучела — 25,2-метрового символа уходящей зимы, что выше пятиэтажного дома.

В этом году Масленица объединила широкое многообразие традиций разных регионов страны. Педагоги Детского культурно-просветительского центра «Лампа», открытого осенью 2025 года в музее-заповеднике, научили гостей делать игрушки от поморских кукол до якутских жужжалок, — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Главной мыслью праздника стало единство народов России. Впервые чучело зажгли от факелов конного театра в исторической форме Отечественной войны 1812 года под музыку из кинофильма «Новые приключения неуловимых». Символично, что это произошло в преддверии Дня защитника Отечества. Для гостей работала особая экономическая зона: музей ввел собственную «валюту» — рублин, которую можно было заработать на шуточных и силовых испытаниях и обменять на товары в масленичной лавке. Самый ценный приз достался победителю соревнований по гиревому спорту.

На создание символа зимы ушло три недели, 800 метров бруса, 250 метров ткани, 28 метров узоров и три тонны сена. Конструкцию собрали при помощи строительного крана и укрепили бревнами. В этом году чучело впервые украсили кружевным кокошником размером 3 на 2,5 метра и платьем с узорами по мотивам старинной вышивки шелком. Рекордным стало и время горения: огонь растапливал лед, чтобы отогреть землю к весне, на протяжении 40 минут.