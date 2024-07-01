Более 6 тысяч домов отремонтируют в Балашихе до конца 2025 года

В Балашихе обсудили программу капитального ремонта многоквартирных домов. На встрече присутствовали представители управляющих компаний и депутаты Московской областной Думы.

Расширенное выездное заседание прошло по инициативе комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и и жилищно-коммунальному хозяйству.

«Мы приехали в Балашиху, чтобы посмотреть, как выполняется программа капремонта в Подмосковье, обсудить проблемные вопросы, насколько все соответствует законодательству. Стараемся через органы местного самоуправления, депутатов регулярно информировать жителей о проходящих работах», — сказал председатель Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Московской областной Думы Игорь Коханый.

Большое внимание уделят военным городкам. На некоторых участках уже привели в порядок и заменили инженерные сети, позаботились о благоустройстве придомовых территорий. Программа на 2023-25 годы предусматривает ремонт 6,5 тысячи домов. На эти цели выделят почти 87,5 миллиарда рублей.

В Балашихе в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов включено почти две тысячи домов. Всего в Подмосковье насчитывается 57 тысяч многоквартирных домов, которые требует различных работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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