Более 6 тысяч документов для поездок с питомцами оформили в Подмосковье с января

Летом многие жители планируют путешествия вместе с домашними животными. Чтобы поездка прошла спокойно, ветеринары Госветслужбы Подмосковья советуют заранее позаботиться о подготовке животного и оформлении нужных документов. С начала года процедуру прошли более шести тысяч хвостатых.

По данным подмосковного Минсельхозпрода, с начала года в регионе оформили более 6,6 тысячи ветеринарно‑сопроводительных документов для питомцев. Из них 4,8 тысячи — для собак и 1,7 тысячи — для кошек.

Для путешествия по России на машине обычно хватает ветеринарного паспорта с действующей прививкой от бешенства. Дополнительно нужно пройти клинический осмотр в государственной ветклинике — после него путешествовать с питомцем можно в течение 14 дней. Чтобы животному было комфортно в дороге, специалисты советуют взять с собой воду, не кормить его прямо перед поездкой, использовать переноску либо специальные ремни безопасности, а также следить, чтобы питомец не перегревался.

Требования меняются, если планируется поездка на поезде или самолете, а также транзит через другие страны. В таких случаях перевозчики нередко запрашивают ветеринарно‑сопроводительный документ формы № 1 — он также обязателен для участия животных в выставках и иных мероприятиях.

При выезде за границу процедура включает два этапа: сначала в госветслужбе оформляют форму № 1, а затем на пограничном пункте ее заменяют на международный ветеринарный сертификат. Исключение — страны Таможенного союза: там дополнительное оформление на границе не нужно.

Перед зарубежной поездкой важно заранее узнать правила ввоза животных в страну назначения. Часто кроме вакцинации, требуется анализ на титры антител к бешенству и подтверждение обработки от паразитов.

Оформить документы и получить консультацию можно в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья. Записаться на прием удобно через региональный портал госуслуг — там же доступна подача заявки на оформление ветеринарного свидетельства формы № 1. Если остались вопросы, можно обратиться в единый контакт‑центр ветеринарии Московской области по телефону +7 (495) 668‑01‑25.