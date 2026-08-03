Более 6 млн избирателей зарегистрировано в Подмосковье

18, 19 и 20 сентября в Подмосковье и по всей стране, пройдут выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания и Мособлдумы. В них смогут принять участие более шести миллионов жителей региона, в интервью 360.ru рассказал председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Московская область — динамично развивающийся регион, в том числе с точки зрения увеличения числа избирателей. Мы фиксируем от года к году рост избирателей и, как следствие, увеличение нагрузки на подготовку членов избирательных комиссий и организаторов. Численность избирателей Московской области — 6,1 миллиона», — сказал он в ходе интервью в студии 360.ru.

Таким образом, избирательная система Подмосковья является самой крупной в стране — в ней задействовано 36 тысяч членов участковых комиссий, добавил Березкин. Для организации процесса в каждом муниципалитете созданы территориальные избирательные комиссии — всего их 56. Наибольшее число избирателей зарегистрировано в Балашихе.

В Подмосковье состоятся не только выборы в федеральный и региональный парламенты, но и голосования в местные советы депутатов в Коломне, Лобне, Химках и дополнительные выборы в Можайске.

В этом году есть важное изменение: по выборам в Госдуму в регионе создано 12 окружных избирательных комиссий — на одну больше, чем в 2021 году. Новый, Мытищинский, округ включает Мытищи, а также части Долгопрудного и Королева. Жители области смогут голосовать как лично на участках, так и дистанционно.

В выборах в Госдуму участвуют 11 партий, в Мособлдуму — 10. Все необходимые документы представлены в окружные комиссии и Избирательную комиссию Московской области.