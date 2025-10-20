Более 6 километров сетей водоснабжения обновят в Белоозерском округа Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В этом году продолжается ремонт сетей водоснабжения в городе Белоозерский городского округа Воскресенск. Запланирована замена 6,24 километра трубопроводов.

Сейчас работы ведутся на семи участках, задействованы квалифицированные рабочие и специализированная техника.

«На следующий год капитальный ремонт коснется трех участков сетей водоотведения на улице 60 лет Октября, улице Юбилейная и улице Молодежная. Нам важно обеспечить бесперебойную подачу качественного ресурса в дома жителей», — отметил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Для улучшения качества ресурса выполнены работы по очистке резервуаров чистой воды на ВЗУ «Белоозерский». Также сейчас реализуется муниципальный контракт на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию нового насосного оборудования на водозаборных узлах и канализационных насосных станциях.

Работы проходят в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Школа ЖКХ».

