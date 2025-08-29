Более 5,7 тысячи учеников сядут за парты в Волоколамском округе 1 сентября

Традиционное мероприятие для учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования состоялось в зале Центра культуры и творчества «Родники». Участников мероприятия приветствовали глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова, заместитель главы Марина Марнова, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева, благочинный церквей Волоколамского округа отец Герман, заместитель благочинного Волоколамского церковного округа Михаил Завитаев.

Начальник управления системой образования Елена Медведкова рассказала об итогах прошедшего учебного года и нововведениях, которые появятся в новом учебном году. В Волоколамском округе реализуется проект «Билет в будущее», открываются предпрофессиональные классы: медицинский, медиа, предпринимательский, агротехнологический.

В 2025–2026 учебном году откроют 5-е и 7-е математические классы.