Более 56 тысяч общественных пространств Подмосковья очистили от мусора в сентябре

В сентябре специалисты служб благоустройства убрали более 56 тысяч общественных пространств в Подмосковье. Больше всего работ провели в Люберцах — свыше 2,3 тысячи объектов, в Богородском — около 2,1 тысячи и в Раменском — 2 тысячи.

Рабочие очищали дворы от мусора, подметали тротуары и дорожки от сухих листьев и веток, а также мыли общественные территории. Все мероприятия проходили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области. В ведомстве уточнили, что регулярные проверки помогают поддерживать порядок и создавать комфортные условия для жизни жителей региона.